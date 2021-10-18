Polis; 5 olayın şüphelisi 3 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 farklı olayın şüphelisi olan 3 kişi yakalandı. Ekiplerce hırsızlık mallarının satıldığı şahıslar da tespit edilerek ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre bisiklet hırsızlığı, ikamette meydana gelen 14 bin 500 TL değerinde matkap, spiral, testerenin çalınması, güveni kötüye kullanma, 700 TL değerinde gıda malzemesi çalınması ve banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İl genelinde çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık malzemelerin satıldığı şahıslar da tespit edildi. Yapılan operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 1 adet bisiklet ve 14 bin 500 TL değerinde matkap, spiral, testere bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayların şüphelileri S.Y., A.Ş.B. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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