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Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden: "Hakem hatasından dolayı maç kaybettik"

İHA

Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden: "Hakem hatasından dolayı maç kaybettik"

Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden, Mersin Yenişehir Belediyespor maçında hakem hatasından dolayı mağlup olduklarını söyledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol Genel Menajeri Uğur Özden, "Ligin ilk haftasında Yenişehir Belediyesi karşısında genç kadromuz ile çok iyi mücadele ettiğimiz maçın bitimine 5.32 dakika kala skor 6872 iken aleyhimize çalınan basket faul kararının daha sonra sayı iptal/ kapama faulü olarak masaya gösterilmesine rağmen aleyhimize 2 sayı daha yazılmış olması genç oyuncularımızın maça ortak olduğu dakikalarda takımımızın direncini kıran bir faktör oldu" dedi.
Uğur Özden, "Sezonun ilk haftasında yaşadığımız bu talihsiz olayda art niyet aramıyoruz. Ancak hakem arkadaşlarımızdan daha yüksek form ve dikkat ile maç yönetmelerini yapılan haklı itiraza dahi teknik faul çalmanın işleri daha da zorlaştırdığını anlamalarını istiyoruz. Maçı kazanan Yenişehir Belediyesi takımını da tebrik ediyor, Avrupa kupasında ve ligde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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