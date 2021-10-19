KAYMEK, Mostarlı miniklerin gönüllerine dokunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Bosna Hersek’teki kardeş şehir Mostar’da, düzenlediği ebru atölye çalışması ile miniklerin gönüllerine dokundu.

Bosna Hersek’in Mostar Şehri ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında ilişkileri yoğunlaştıran Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğine devam ediyor. Gerek Kayseri gerekse kardeş şehir Mostar’da binlerce gence ulaşan KAYMEK, eğitim ve sanat kursları kapsamında Mostar’da çalışmalarını sürdürürken, KAYMEK Mostar ve Mostar Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde ebru atölye çalışması yaptı. Minik öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan çalışmada, çocuklar ebru yapmayı deneyimledi. Ebru yapımı için ne tür malzemeler kullanıldığını öğrenen çocuklara eğitmenler tarafından geleneksel sanatımız olan ebru hakkında bilgiler de verildi. Ebru sanatını öğrenmenin sevinci miniklerin yüzlerince yansıdı.

Bu kapsamda, kardeş şehir Mostar’da faaliyetlerde bulunan KAYMEK, Mostar tesisinde iki ülke kültürlerinin ortak değerlerinden olan geleneksel el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, orada bulunan kardeş şehrin gençlerine bu el sanatlarını öğretmek adına düzenlediği mesleki eğitim ve sanat kurslarına devam ediyor.

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