Kayseri’de 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Kayseri’de muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Atatürk Anıtı’na muhtarlar tarafından çelenk bırakıldı. Kayseri’nin en yaşlı muhtarı unvanı ile programda konuşma yapan 83 yaşındaki Becen Mahalle Muhtarı Tahsin Dörtler, “Muhtarlık toplumumuzun tarihsel ve geleneksel niteliklerini içeren öz kültüründen doğan bir kurumdur. Aynı zamanda söz sahibi, seçilmiş, eren ve ihtiyar anlamını taşımaktadır. Siyasi partilerimiz demokrasimizin nasıl vazgeçilmez bir unsuru ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi muhtarlarda demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlık müessesesi 190 yıllık tarihe sahip, ülkemizin en köklü kurumlarındandır. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köklü bir rol oynayan muhtarlık Osmanlı’dan cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Muhtarlık ve muhtarlar müessesenin gelinen noktada daha önemli bir hale gelmesinde bizlere çok önemli görevler düşmektedir. Muhtarlar olarak bizleri bu aşamaya getiren değerlerin artarak devam etmesi hem kamu hem de millete odak noktası olma misyonunda saklı olup, misyonun sürekliliği açısından daha fazla milletin içerisinde ve milletin hizmetinde olmamız gerekmektedir. Ayrıca bugün aramızda bulunmayan bu müesseseye hizmet etmiş, ebediyete irtihal eden muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyor, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtaralar Gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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