'Hayat Bir Senaryo' tüm seçkin kitapevlerinde

Araştırmacı yazar Selda Avcı’nın insana ve hayata dair duyguların anlatıldığı 'Hayat Bir Senaryo' isimli kitabı çıktı.

İki yıl aranın ardından, ikinci kitabı Hayat Bir Senaryo ile okurları ile buluşan Selda Avcı, ilk eseri Tuzlu Kahve ile çok güzel geri dönüşler aldığını, bunun şevki ile yaşanmış gerçek hayatlardan esinlenilerek hazırlanan sade ve sürükleyici Hayat Bir Senaryo romanı ile okurlarına yeni bir eseri sunduğunu ifade etti. Geçmişten günümüze uzanan bir hayat hikâyesinin ele alındığı Hayat Bir Senaryo isimli roman, ‘’Umut var oldukça insanın yaşama sevincinin artarak büyüyeceği’’ temasına dayanıyor. Eserin kahramanı Aylin’in hikâyesi ile Anadolu’daki sıradan bir ailenin yaşam mücadelesi, aile bağları ve o dönemin zorlu şartlarını derinlemesine inceleme fırsatını sunuyor.

Panu Kitap tarafından yayıncılığı üstlenilen Hayat Bir Senaryo romanı ile hayalleri için mücadele eden kadınların ortak çağrısını kaleme alan Selda Avcı, Hayat Bir Senaryo ile umudun ve sevginin gücüne vurgu yapıyor. Hayallerin gerçekleştirmesi için umuda ve sabra ihtiyaç olduğunu ifade eden Selda Avcı, "Okurların hayatlarından izler bulabileceği, sıcak ve samimi duygularla kaleme alınan bir roman yazmak istedim. Amacım, ne olursa olsun pes etmememiz gerektiğini dile getirmekti. Hayatı mücadelelerle geçen bir kadın olarak; umudun gücüne inanıyorum. Aylin’in umut vadeden hikâyesi içerisinde ortak değerlerimiz ve duygularımız yer alıyor. Hayatın zorlu yönlerine rağmen; kalbini temiz tutan ve mücadele etmekten vazgeçmeyen insanların eninde sonunda güzel bir sona ulaşacağı mesajını içeriyor" dedi.

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