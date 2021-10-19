MHP'li Özdemir: "Bünyan'a Açık Hava Müzesi kurulmalıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Açık Hava Müzesi kurulması için kanun teklifi verdi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kanun teklifinin gerekçesinde Bünyan ilçe mezarlığında İlhanlı ve Selçuklu döneminden 22 adet mezar taşının kaldığını ve bunların da diğer Osmanlı mezarlarında olduğu gibi defin işlerine kapatılmadığı için yeni mezar yeri açma mücadelesinden dolayı büyük bir tahribata uğramakta olduğunu belirtti. Kanun teklifinde MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, “Türbelerin ayağa kaldırılması, çevrelerinin temizlenmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. Türk tarihi açısından büyük öneme sahip, Selçuklu ve İlhanlı dönemine ait mezar taşları lahit biçiminde yekpare taştan olduğu için başka yerlere taşındığına dair iddialar mevcuttur. Bu mezar taşlarının, restore edilerek türbenin etrafına konuşlandırılarak, defin işlemine kapatılmasının sağlanması ile bir açık hava müzesi oluşturulması gerekmektedir. Benzer şekilde Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının da korunması uygun olacaktır. Benzerlerinin Ahlat’ta bulunduğu mezarların ve mezar taşlarının muhafazası tarihi ve kültürel varlığımızın muhafazası için de önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Özdemir, TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile Bünyan İlçesi Mezarlığı’nda bulunan Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerine ait mezarlar ve türbelerin korunması amacıyla Bünyan Açık Hava Müzesi Kurulmasının amaçlandığını belirterek, 1 yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışmaları tamamlaması gerektiğini belirtti.

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