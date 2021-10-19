İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'aşıya ulaşım' videosu

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İl Sağlık Müdürlüğü, 18 yaşın altındaki gençlerin aşı taleplerini kolay yapmaları amacıyla bilgilendirme videosu hazırladı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda, aşı taleplerini gerçekleştirmek isteyen 18 yaş altındaki gençlerin işini kolaylaştırmak amacıyla yapacakları işlemler sıralandı. Aşı talebi için internet üzerinden yapılacak olan başvuruları kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan video da, gösterilen yollar ile gençlerin aşı randevusu oluşturmasına kolaylık sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.