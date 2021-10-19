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Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, görevinden 3 ay uzaklaştırıldı

DHA

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, görevinden 3 ay uzaklaştırıldı


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim ve denetim kurulu üyesi 5 kişi ile OSB çalışanı 2 kişi,  haklarında açılan dava ve soruşturma nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 ay süreliğine görevden uzaklaştırıldı. Kararı eleştiren Nursaçan, "Haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz bu işleme karşı tarafımızca hukuki süreç başlatılacak ve her zaman yaptığımız gibi yasalar önünde hakkımız aranacaktır" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Sarptaş, Yunus İmamoğlu, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç, Denetim Kurulu üyeleri Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve OSB Personeli Adil Özhan'ı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haklarında 'Görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık' suçlarından açılan dava olması ve soruşturmanın sürmesi nedeniyle görevlerinden 3 ay süreyle uzaklaştırdı. Görevinden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan, basın toplantısı düzenledi. OSB Ahi Evran Konferans Salonu'nda yapılan basın toplantısına, yönetim kurulu üyeleri, geçici olarak Kayseri OSB Başkanı seçilen Murat Yibur ve sanayiciler katıldı. Toplantıda yaşanan süreci anlatan Tahir Nursaçan, "2015 yılından itibaren seçilmiş bir başkan olarak görevimizi yapıyoruz. Ancak ne üzücüdür ki aradan geçen 6 yıl bile hazımsız bazı kesimlerin vizyonuna hiçbir katkı sağlayamadı. Bugün aynı mücadeleyi vermek yine bizlere kaldı. OSB´yi ele geçirme operasyonlarında her türlü değer ve ölçüyü göz ardı edenlere fırsat vermemek adına bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından 18 Ekim 2021 tarihli tebliğ ile yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulundan 1 üye ile 2 adet Bölge Müdürlüğü personeli hakkında 3 aylık geçici süreliğine görevden uzaklaştırıldığı bildirimi yapıldı. Haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz bu işleme karşı tarafımızca hukuki süreç başlatılacak ve her zaman yaptığımız gibi yasalar önünde hakkımız aranacaktır. Ancak gelinen noktada talimat doğrultusunda dün itibarıyla yedek listemizden teşekkül edilen yeni yönetim ve denetim kurulumuza bayrağı geçici süreliğine devrettik. Layıkıyla bayrağı taşıyacaklarından da hiçbir şüphemiz yoktur" diye konuştu.
`HAK VE HAKİKATİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ´
Alınan kararı eleştiren Tahir Nursaçan, "Zorlamayla açılan davadan ben ve dava arkadaşlarımın aleyhine hiçbir şey çıkmaz. Çünkü isnat edilen suçlar bizlere ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi´ne bulaşmaz. Vicdanımız pak, yüzümüz aktır. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, bu can bu bedende oldukça hak ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Ne Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ne de güzel şehrimiz yolgeçen hanı değildir. Burada birilerinin keyfi değil, sanayicilerimizin iradesi söz sahibidir. Bu iradeyi görmek için çok beklememize gerek yok. 12 Kasım´da yapılacak olan mali genel kurulda sanayicimizin iradesini herkes görecektir. Mali genel kurul öncesi böyle bir hamlenin yapılması da son derece manidardır" ifadelerini kullandı.
Nursaçan'ın konuşmasının ardından 3 ay süreyle oluşturulan geçici yönetim kurulu başkanı Murat Yibur ve yönetim kurulu üyeleri Emre Erkahyaoğlu, Hasan Elcuman ve Mehmet Beydilli'yi sahneye davet ederek görev teslimi yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3 ay süreyle uzaklaştırılan isimler şunlar:
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu üyeleri Süleyman Sarptaş, Yunus İmamoğlu, Mustafa Katırcıgil, Şaban Andaç, Denetim Kurulu üyeleri Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve OSB Personeli Adil Özhan.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-10-19 13:05:38

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