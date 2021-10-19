Eski belediye başkanı, husumetlisini tabancayla yaraladı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız (49), aralarında husumet bulunan Yusuf Güçlü'yü tabancayla yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız, husumetli olduğu Yusuf Güçlü ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga sırasında Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Güçlü'yü sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf Güçlü´yü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Eski Başkan Ali Osman Yıldız ise polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-10-19 13:21:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.