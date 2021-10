Yahyalı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla ilk olarak Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Yahyalı Temsilciliği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen törenin ardından Yahyalı Kaymakamlığı tarafından muhtarlar toplantısı düzenlendi. Muhtarların istek, şikâyet ve önerilerinin dinlendiği toplantının ardından Yahyalı Belediyesi tarafından yemek verildi.

Muhtarlar Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “İlçemizde 41 mahalle muhtarımız var. Ben her birine ayrı yarı hem teşekkürüm hem de tebrikim var. Her zaman dediğim gibi muhtarlarımız bizim sinir uçlarımız. Muhtarlar mahallelerdeki gören gözümüz, tutan elimiz ve yürüyen ayağımızdır. Onlar mahallelerine bir şeyler yapabilmek adına çalışıyorlar. Rabbim yokluklarını vermesin. Biz kocaman bir aile olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir yerde liderlik yapmak, belediye başkanlığı yapmak, muhtarlık yapmak kolay değil. Birliğimiz, bizim en büyük bereketimiz. Hepsine görevlerinde başarılar diliyorum. Belediye olarak biz her zaman onların yanlarındayız" diye konuştu.

