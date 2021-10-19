Talas'ta kırsal mahalle girişlerinde ağaç seferberliği

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçedeki 22 kırsal mahallenin giriş yollarında her iki yönlü ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Çalışmanın ilk durağı olan Kuruköprü Mahallesi’nin Malatya yolu bağlantısındaki ağaçlandırma çalışmalarına katılan Başkan Yalçın, Kuruköprü ve Çatakdere muhtarlarıyla hazırlanan çukurlarda ağaçları toprakla buluşturdu. 22 kırsal mahallenin girişinde toplam 24 kilometre uzunluğundaki yol boyunca ağaç dikilecek. Çınar yapraklı akçaağaçtan pembe çiçekli akasyaya, süs kirazından katalpaya kadar 16 farklı ağacın dikiminin gerçekleştiği kampanyayla toplam 2 bin 360 ağaç köy yollarını yeşille süsleyecek. İlk etapta Kuruköprü, Başakpınar, Ardıç, Sakaltutan, Kepez ve Yazyurdu mahallelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Yalçın, “Bir kampanya başlattık. Bütün kırsal mahallelerimizin girişlerini yolun iki taraflı olarak çınar, ıhlamur, süs kirazı gibi anıt ağaçlarla kaplayacağız. Bunun tamamı 24 kilometre olacak. Şu an muhtarlarımızla birlikte Kuruköprü bağlantı yolundayız. Bugün aynı zamanda Muhtarla Günü. Muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Muhtarlarımıza ve köyümüze verilecek en güzel hediye mahallelerin girişlerini güzelce ağaçlandırmak. Çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu ağaçların da özel ağaçlar olduğunun bilinmesini isterim. Hayırlı olsun.” dedi.

Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise, “Mustafa Yalçın başkanıma çok teşekkür ederim. Çatakdere’de bu çalışmayı yapmıştık. Şimdi de Kuruköprü’nün Malatya yolu bağlantısındaki ağaçlandırmayı yapıyor. Bundan dolayı başkanıma çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum.” şeklinde konuştu. Kuruköprü Muhtarı Bilal Yardım da, “Yıllardır Kuruköprü’de Malatya yol ayrımının ağaçlandırılması bekleniyordu. Bu da Mustafa Başkanıma kısmet oldu. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

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