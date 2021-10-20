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11 yaşındaki Yasir'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

DHA

11 yaşındaki Yasir'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, hafta sonu yürüyüşe çıkan ailesinin yanında bisikletle giden Yasir Hamza Karaoğlu'na (11) otomobille çarparak, ölümüne neden olan T.Ç. tutuklandı.
Kaza, pazar günü Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'ndeki Endürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan anne ve babasının yanında bisikletle giden Yasir Hamza Karaoğlu'na, T.Ç.'nin kullandığı 38 LS 142 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Karaoğlu, yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Karaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yasir Hamza Karaoğlu'nun cenazesi, Talas ilçesinde toprağa verildi. Küçük çocuğun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü T.Ç. ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.Ç., dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-10-20 10:38:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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