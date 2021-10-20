Melikgazi’de gece asfalt mesaisi

Kış gelmeden asfalt çalışmalarına hız vererek gece gündüz çalışan Melikgazi Belediyesi, Aşık Veysel Bulvarı ile Talas Bulvarı’nı bağlayacak yolun ilk etabında asfaltlama çalışmalarına başladı.

Gece devam eden asfalt çalışmalarına katılarak yolu inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak akşam vakitlerinde yeni asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Aşık Veysel Bulvarı ile Talas Bulvarı’nı bağlayacak yolumuzun ilk etabının asfaltlama çalışmalarını tamamlıyoruz. Geçtiğimiz sene rekor miktarda asfalt yol yapmıştık, bu sene de inşallah o rekoru egale ederek daha da fazlasını yapacağız. Burası Erciyes Üniversitesi ile askeriyenin hemen sınırı. Yeni yapılaşmaların bulunduğu Talas Caddesi'nin hemen yakınında bir alan. Burada yeni yerleşim birimlerine yol getirdiğimiz gibi aynı zamanda da Talas Caddesi'ni Teknopark’ın önündeki bulvara bağlayacak. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olacak yola 3.500 ton alt yapı malzemesi ile 1500 ton asfalt kullanıyoruz. Hulusi Akar Bulvarına yine destek verecek yeni bir hattı Aşiyan Bulvarı'na bağlayacak yol açma çalışmalarımız olacak. Şu anda ilk etabını yapıyoruz. Gece gündüz çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kış gelmeden asfalt çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Melikgazi’mize hizmet etmeye yoğun olarak devam ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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