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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Durgun: “Çalışmalar eğitimde fırsat eşitliğindeki kararlara yol gösterecek” Kayseri’de ‘20. Eğitim Şurası’ öncesinde danışma meclisi yapıldı

İHA

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Durgun: “Çalışmalar eğitimde fırsat eşitliğindeki kararlara yol gösterecek” Kayseri’de ‘20. Eğitim Şurası’ öncesinde danışma meclisi yapıldı

Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın 0103 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceği 20. Eğitim Şurası öncesinde bölge danışma meclisi yapıldı.
Kayseri Öğretmenevinde düzenlenen programda 3 salonda Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ve Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği konulu çalışmalar konuşuldu. Ayrıca Kayseri ile birlikte Sivas ve Yozgat'ta yapılan meclislerde raporlanarak, şura için düzenlendi. Danışma Meclisi salonlarını ziyaret eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun da yaptığı açıklamasında, “0103 Aralık tarihleri arasında 20. Şura’yı toplamadan önce bölge çalışmaları devam ediyor. İlimizde de önce il çalışmaları daha sonra da Sivas ve Yozgat illerini de içine alan bölge çalışması ilimizde yapılacak. Şuralar öncelikle danışma meclisleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın politikaları, eğitimde geliştirilmesi gereken hususlar nelerdir konusunda ön çalışmalar yapılır. Kararlar alınır ve bu kararlar daha sonra Türkiye genelinde 20. Şura’da toplandığında bağlayıcı olmamakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na yol gösteren kararlardır. Bu sene 20. Şura’da ele alınan konular 3 başlıkta toplandı. Birincisi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, ikinci alan meslek eğitimlerinin geliştirilmesi ve üçüncü alanımız da öğretmenlerimizin meslek eğitimi. Bu konularda çalışılacak. Burada yine 3 salonda bunlar yapılacak. İnşallah burada alınan kararlar, Ankara’da yapılacak olan şura çalışmasında kayda değer olup, orada milli eğitimimize yol gösterecek kararlar olmasını diliyorum. Çalışmalarınız inşallah buna yol açacaktır. Burada da eğitimde fırsat eşitliği çok çok önemli bir konumuz ve bu konuda bakanlığımız özellikle fırsat eşitliğini sağlayabilmek adına hepimizin bildiği gibi yardımcı kaynak alımında dezavantajlı çocuklar bunlara erişemiyor diye kitap alımını kesinlikle yasakladı. Bu bağlamda da bakanlığımızın sitesinde her ay yardımcı kaynaklar fasikül şeklinde yayınlanıyor. Bu çalışmalarda bakanlığımıza bu eğitimde fırsat eşitliğini nasıl sağlayabiliriz sorusu adına yeni kararların alınması için bir fırsat olacak. Ben hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah alınan kararlar geleceğimiz adına çok önemli kararlar olacaktır. Sizlere kolaylıklar diliyorum” dedi.

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