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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turkuaz Seramik ‘UNICERA Fuarı’nda

İHA

Turkuaz Seramik ‘UNICERA Fuarı’nda

Kayseri’de seramik sağlık gereçleri sektöründe faaliyet gösteren Turkuaz Seramik, 02 06 Kasım'da düzenlenecek 2021 Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’na (UNICERA) katılacak.
Fuar ile ilgili bilgiler veren Turkuaz Seramik San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kürşad Noyan Özkaya, “2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi, bizim sektörümüz içinde yoğun bir gündem ile tamamlanmak üzere. Yılın başlarında covid19 etkisiyle birçok firmamız üretime ara vermiş, ertelenen taleplerden dolayı yaz aylarıyla birlikte yoğun yurt içi ve yurt dışı pazarlardan talepler gelmeye başlamıştır. Navlun fiyatlarındaki artış, global ticaret savaşları derken tedarik zincirindeki bozulma Türkiye’deki birçok imalat sanayi dünya çapında tedarik hubu haline getirmiştir. Türk seramik sektörü de bu gelişmeden nasibini almış ve 2021 ihracatı ilk dokuz ayda değer olarak yüzde 30 üzerinde artış göstermiştir. Artan talep ile birlikte birçok üreticimiz kapasite artışı için yatırım yapmaya yönelirken, global hammadde tedarik problemleri ile birlikte hammaddeye erişim, zamanında teslim alma, arztalep dengesizliğinden dolayı fahiş hammadde fiyat artışları bizleri zorlayan konulardın başında gelmektedir. Diğer taraftan global enerji fiyatlarındaki hızlı artış, yüksek seyreden navlun tutarları, ürün maliyelerinin devamlı olarak artmasına sebep olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, UNICERA 2021 in yurt içi Pazar için ve özellikle ihracat pazarları için başarılı geçeceğini düşünüyorum. Yurt dışı pazarlardan gelen ziyaretçilerin alışılmış pazarlarımız haricinde çok farklı pazarlardan ziyaretçileri ağırlayacağımızı ve tüm sektör temsilcilerinin başarılı, yüksek katma değerli yeni bağlantılar yapacağına canı gönülden inanıyorum” dedi.
Pandemi ile birlikte klasik fuarcılığın da demode olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığını fakat sıcak temas olmadan bu düşüncenin çok zor olduğunu belirten Özkaya, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Pandemi ile birlikte klasik fuarcılığın artık demode olduğu, online fuarların artık daha çok tercih edileceği gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Fakat şahsi düşüncem, global rekabet içerisindeki bir sektör için pazarlama ve satış yüz yüze insan faktörü ve sıcak temas olmadan başarılı olması çok zordur. Bundan dolayı neredeyse Sağlık Gereçleri ve Seramik Kaplama Malzemeleri ağırlıklı tek fuar olarak UNICERA, birkaç yıl içerisinde tüm katılımcılarımızın ve paydaşlarımızın emekleri ile dünyada konusunda en çok ziyaret edilen, global markalarında katılım gerçekleştirdiği fuarı haline gelecektir. Turkuaz Seramik, Turkuaz ve Cerastyle markaları ile bulunduğu tüm dünya pazarlarında talep gören tasarımları, nihai tüketiciler ve alıcılar tarafından yüksek ulaşılabilirlik oranları ile, ürünlerinin ve markalarının değerlerini her geçen gün daha üst seviyelere çıkartmaktadır. 2021 UNICERA’da, yeni rimless klozet modellerimizi, sektörün mobilya lavaboları konusunda lider konumunda üreticilerden biri olarak, yeni lavabolarımızda; mobilya ve lavabonun insana kullanım rahatlığı sunduğu, çoklu yüzeyler ile farklı kullanım amaçlarına uygun birçok yeni tasarımı görme şansı olacak ziyaretçilerimizin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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