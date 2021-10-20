Solunum sıkıntısı çeken hastanın yardımına helikopter ambulans koştu

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Kayseri'nin Sarız ilçesinde solunum sıkıntısı çeken covid19 şüphelisi 72 yaşındaki kadın hasta, helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan ve kolon kanseri tedavisi gören A.B. (72) , solunum sıkıntısı yaşadığı gerekçesiyle sağlık birimlerine başvurdu. Covid19 şüphesi de bulunan A.B., helikopter ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

A.B.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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