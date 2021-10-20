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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

35 kiloluk lahanalar şaşkına çeviriyor

İHA

35 kiloluk lahanalar şaşkına çeviriyor

TomarzaŞıhbarak Mahallesinde yetiştirilen ve satışa sunulan yaklaşık 35 kiloluk beyaz lahanalar görenleri şaşkına çeviriyor.
Kayseri'nin Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi Zamantı Irmağı kenarında yetiştirilen ve satışa sunulan yaklaşık 35 kiloluk beyaz lahanalar görenleri aşırtıyor. Üreticiler tarafından Tomarza İlçe Semt Pazarsında satışa sunulan lahanalar geçen yıl tanesi 15 liradan satılırken bu yıl üreticiler 20 liradan satışa sundu. TomarzaŞıhbarak lahana üreticilerinin açıklamalarında; ürettikleri lahanayı istedikleri fiyata satamadıklarını belirterek, "İç Anadolu’da yetiştirdiğimiz 35 kiloluluk lahanaları bu yıl 20 TL’den satışa sunduk. Geçen yıl bu beyaz lahananın tanesini 15 TL’den sattığımız halde çok fazla talep yoktu. Bu yıl tanesini 20 liradan satışa sunduğumuz lahanalara yoğun talep var. Bu yıl herhangi bir durgunluk yaşanmadık. Hem üründen hem de satışlardan çok memnunuz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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