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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar: "Başarılı olabilmek için hiçbir engel yok"

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: "Başarılı olabilmek için hiçbir engel yok"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) tarafından düzenlenen B1 Futbol Sesi Görenler Futbol Ligi 2021 Sezonu 10.Haftadaki Kayseri GESKÇankaya Belediyesi GESK karşılaşmasının başlama vuruşunu yaptı. Takımlara başarılar dileyerek, dostluğun kazanmasını temenni eden Başkan Çolakbayrakdar, “Tüm engelleri aşmış, o engelleri ortadan kaldıran sporcu kardeşlerimiz, demek ki isteyince ve azmedince başarılı olabilmek için hiçbir engel yok” dedi.
Televizyon kanalından da canlı yayınlanan karşılaşma Argıncık Spor Tesisleri’nde oynandı. Müsabakanın başlama vuruşunu yapan Başkan Çolakbayrakdar, tribünlerden maçı takip etti. Engelli vatandaşların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi onların ihtiyacına yönelik şekillendirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal belediyecilik olarak hayatın her alanında 7’den 70’e herkese projeler üretiyoruz. Hükümetimiz, engellilerimizin önündeki engelleri kaldırarak onların daha üretken ve aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerini ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önemli projeleri hayata geçirdi. Özellikle tüm engelleri aşmış, o engelleri ortadan kaldıran sporcu kardeşlerimiz, demek ki isteyince, azmedince başarılı olabilmek için hiçbir engel yok. Bizler, birbirimizi gönül gözüyle görüyor ve gönül gözüyle teneffüs ettiğimiz havayı paylaşıyoruz. Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız. Engelli kardeşlerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere kardeşlerimize yönelik düzenlediğimiz hizmetlerle her zaman yanlarında oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına ulaşmak adına projeler geliştirmeye ve çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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