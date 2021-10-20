Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kablo ve inşaattan hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte 100 metre kablo çalınması ve inşatta meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelileri olan M.L., E.K. ve Ö.K.'yi düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalışmalarda çalınan malzemeler de ele geçirildi. Şüphelilerden Ö.K.'nin il merkezinde 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu da tespit edilirken, şahıslar jandarma ekiplerine teslim edildi.

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