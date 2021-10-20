Durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu çıktı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Hunat Mahallesi Postacılar geçidinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, durumundan şüphelenilen B.A.'nın üst aramasında toplam 2,34 gram metamfetamin ve bonazai maddesi ele geçirildi.

B.A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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