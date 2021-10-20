Yağ bidonunun içinden 1.5 kilogram uyuşturucu çıktı Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yağ bidonunun içerisinde 1.5 metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği ile arama yapan ekipler, bidon yağının içerisinde 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Ayrıca, 2 bin 630 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.