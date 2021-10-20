Kayseri Basketbol - NKA Universitas PEAC: 71-63

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Daut Mehmeti, Tomi Panov, Angel Ivanov
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Brezinva 6, Zeynep Öykü 1, Meltem, Sevgi 8, Derin 2, Williams 18, Sventroaite 13, Gizem, Helin 3, Slocum 20
NKA UNİVERSİTAS PEAC: Kiss 13, Sarok 7, Nelson 11, Szucs 3, Marshall 13, Ventzel 2, Brajkovic 1, Dudasova 13
1'İNCİ PERİYOT: 18-17
İLK YARI: 40-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 -52
Kadınlar Avrupa Kupası D Grubunda yer alan Bellona Kayseri Basketbol, Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC'ı 71 63'lük sonuçla mağlup etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayı ile Kayseri Basketbol'dan Destiny Dawn Slocum oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-10-20 23:46:19
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