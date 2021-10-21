EuroCUp Women D Grubu Bellona Kayseri Basketbol: 71 - NKA Universitas Peac: 63

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Bellona Kayseri Basketbol evinde Macaristan ekibi NKA Universitas Peac takımını 7163 mağlup etti.

EuroCup Women D Grubu ikinci maçında Bellona Kasyeri Basketbol ile NKA Universitas Peac Kayseri’de karşılaştı. Ev sahibi ekip Bellona Kayseri Basketbol rakibini 8 sayı farkla 7163 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Daut Mehmeti xx, Tomi Panov xx, Melek Ivanov xx

Bellona Kayseri Basketbol: Renata Brezinova xx (6), Zeynep Öykü Kalbisağde x (1), Egle Sventorait xx (13), Broquee Williams xx (18), Derin Yaya x (2), Sevgi Tonguç xx (8), Helin Boybeyi x (3), Meltem Topaloğlu xx, Destiny Slocum xxx (20), Gizem Tüzün x

NKA Universitas PEAC: Nikola Dudasova xx (13), Virag xx (13), Tyaunna Marshall x (13), Reka Szucs x (3), Ivana Brajkoviç x (1), Chelsea Nelson xx (11), Nora Wentzel xx (2), Nicolett Sarok xx (7)

Periyotlar:

1.Periyot: 1817 (Bellona Kayseri lehine)

Devre:4035

3.Periyot: 5852 (Bellona Kayseri lehine)

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