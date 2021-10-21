Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini aldı

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Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women D Grubunda ilk galibiyetini aldı.

EuroCup Women D Grubunda ikinci maçında evinde Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını konuk eden Bellona Kayseri Basketbol galip gelen taraf oldu. Salondan 7163'lük sonuçla ayrılan sarı kırmızılılar, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. İlk maçta bir diğer Türk temsilcisi Nesibe Aydın’a deplasmanda 8457 kaybeden sarı kırmızılılar ikinci maçını kazanarak moral buldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımı gruptaki üçüncü maçını 27 Ekim Çarşamba günü sahasında İsrail ekibi Neve David Ramla takımına karşı oynayacak.

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