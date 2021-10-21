Bilim Kahramanları Derneği’nden ERÜ’ye ödül

Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen “2020YılınBilimİnsanı” ödülleri kapsamında Genç Bilimİnsanı Ödülüne Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses ve Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy layık görüldü.



Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen “2020YılınBilimİnsanı” ödülleri sahiplerini buldu. Altınbaş Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından belirlenen seçici kurul üyeleri 124 başvuru arasındanbu yıl 2020YılınBilimİnsanı Ödülüne 6 bilim insanı layık görüldü. Ödüller kapsamında ERÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Önses ve Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy layık görüldü.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ödüle layık görülen öğretim üyelerini tebrik etti.

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