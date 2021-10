Down sendromlu hasta başarılı ameliyat ile göz sağlığına kavuştu

Kayseri Özel Dünyam Hastanesi’nde 63 yaşındaki down sendromlu hasta, başarılı geçen göz ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Kayseri’de yaşayan 63 yaşındaki down sendromlu Mehmet Fatih Öztürk, bir süre önce görememeye başladı. Görme kaybı ile beraber hastalığından dolayı psikolojisi olumsuz etkilenen adama doktorlar katarakt tanısı koydu. Genel anestezi ile 2 gözü de tek seferde ameliyat edilen Mehmet Fatih Öztürk, hem göz hem de psikolojik sağlığına kavuştu.

Başarılı ameliyatın ardından hastanın da psikolojik olarak daha iyi hissettiğini söyleyen Göz hastalıkları Uzmanı Halil Bayer, “Normalde katarakt ameliyatları bizim rutin ve en sık yaptığımız ameliyatlardan biri. Hastamızda da katarakt vardı yalnız hastamızın genel durumundan dolayı özellikli bir durum söz konusuydu. Hastamızın down sendromu olduğu için, genel anestezi ile yaptık. Genelde biz ameliyatları 2 gözü ayrı şekilde yapardık ama hastamızı genel anestezi ile yaptığımız için, 2 gözü de aynı anda yapmayı tercih ettik. Hastamız buraya göz için yatmadı normalde ama 2 gözü de hiç görmediği için, bir gözü ışık seviyesinde ve diğer gözü de 1 metreden parmak sayar seviyedeydi. Hastamızın genel hastalığından dolayı bir psikolojik rahatsızlığı vardı. Üzerine bir de görememe çıkınca, bu rahatsızlıkları daha da pekişti. Buradaki arkadaşlarımızla görüştük. Onların da önermesi ile ameliyata karar verdik. Gözleri açıldıktan sonra hem görmeye başladı hem de buna paralel olarak hastamızın psikolojisi de düzeldi. Bizler de çok mutlu olduk. Yaptığımız ameliyat çok farklı bir ameliyat değil. Normalde katarakt ameliyatı ama burada 2 tane önemli durum söz konusu. Birincisi kataraktın çok sert olması, diğeri de hastamızın genel durumunun bozuk olması. Bu tip sonuçlar bizi çok mutlu etmekte çünkü biz de bu sonuçlardan hem mutlu oluyoruz hem de hastaya verdiğimiz faydadan dolayı da ayrı bir sevinç duyuyoruz” dedi.

Ameliyatın ardından hastanın daha öz güvenli harekete ettiğini gördüklerini söyleyen hasta yakını Mehmet Ağırtaş da, “Ameliyattan önce görme duyusu biraz düşüktü hatta sağ gözü çok az görüyordu. Tepkileri de normalin dışındaydı. Görmediği için tedirginliği çok fazlaydı. Ameliyattan sonra öz güveni tamamen yerine geldi, daha cesaretli bir şekilde adımlarını atmaya başladı. O günden sonra da çok şükür iyi. Farklı hastanelere de gittik ama onlar rahatsızlığından dolayı yakın ilgi gösteremediler. Bir de down sendromlu olduğu için çekindiler ameliyat yapmaya. Buraya geldik, hocalarımız sağ olsunlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar” ifadelerini kullandı.

