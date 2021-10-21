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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de yurtları incelemeleri sürüyor

İHA

Kayseri’de yurtları incelemeleri sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüffetişi Serdal Eravcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile birlikte Şule Yüksel Şenler Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Öğrencilerin daha rahat ortamda, daha güzel imkanlarla barınmaları için yemekhaneden, çamaşırhaneye gibi ortak kullanım alanları tek tek denetlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüffetişi Serdal Eravcı, denetimler sırasında yurtta barınan öğrencilerle yurt hakkında sohbet etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yurtlarımızda sunduğumuz imkanlarla gençlerimizi rahat, temiz, güvenilir ortamlarda barındırmayı amaçlıyoruz. Her şey geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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