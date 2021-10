Kocasinan'da 2022 yatırım programı netleşiyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahalle muhtarlarıyla ikinci bölge toplantısını gerçekleştirdi. Muhtarlarla, bu yıl yapılması gereken hizmetleri ve 2022’de yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerde her geçen gün taleplerle birlikte hizmetlerin ve hizmet kalitesinin de arttığını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, oldukça samimi ve neşeli geçti. Muhtarlarla tek tek sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizde yapacağımız hizmetlerle ilgili muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu yıl eksik kalan ve aciliyeti gereken çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağız ve yapılması gereken hizmetleri de program dahilinde yerine getireceğiz. Her alanda tüm mahallelerimize Kocasinan’a yakışır hizmetler ulaştırıyoruz. Bu noktada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katıyoruz. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla Yeni Kocasinan’da değişim ve dönüşümün daha hızlı bir şekilde olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilçe sakinlerimizin refah düzeyinin artmasını ve yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi. Mahalle muhtarları da Kocasinan Bölgesinde yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Samimi bir şekilde devam eden toplantı, Başkan Çolakbayrakdar’ın muhtarları tek tek dinlemesi ve taleplerini not almasıyla sona erdi.

