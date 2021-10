Kayserili gaziler Şanlıurfa'ya gitti

Kocasinan Belediyesi, gazi ve yakınlarını 'peygamberler diyarı' olan Şanlıurfa’ya gönderdi. Tarihe kaynaklık eden Şanlıurfa’yı yakından tanıma fırsatı bulacak olmalarından dolayı ve böyle bir imkanı kendilerine sunulduğu için çok mutlu olduklarını ifade eden gazi ve aileleri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesine kayıtlı ve Kıbrıs gazilerinden oluşan 45 kişilik kafile, Şanlıurfa’ya uğurlandı. Ecdadın dillere destan mücadelesinin yaşandığı yerlere gitmenin kendilerini heyecanlandırdığını belirten gazi ve aileleri, “Şanlıurfa’ya gittiğimiz için çok mutluyuz. Urfa’yı daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bizlere böyle bir fırsatı sunduğu için ve her zaman yanımızda olan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu. Her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar ise şehit ve gazilere minnet duyduklarını kaydetti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir milletin, şehitlerine ve gazilerine göstereceği en öncelikli vefa, şehit yakınlarını ve gazileri yalnız bırakmamaktır. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu yüzden her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Mevlam, birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir kez daha dile getiriyorum ki; vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum."

Kıbrıs gazilerinden oluşan 45 kişilik kafile, karayolu ile Şanlıurfa’ya doğru yola çıktı.

