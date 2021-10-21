Kabakcı çalışmaları inceledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina ile Olimpik Yüzme Havuzu çevresi zemin yenileme çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müdürü Kabakcı; “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımıza gençlerimize ve vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda hizmet verebilmek amacıyla tesis yenileme bakım onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan İdari binamız ve Olimpik Yüzme Havuzumuzun çevre zemin yenileme çalışmalarını başlattık. Tesisleşme konusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.

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