Çıkan yangında ev küle döndü, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki ikamette çıkan yangında ev küle dönerken, evde bulunan Kur'anı Kerim'in sayfalarına hiçbir şey olmadı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Çınarlı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 13. katındaki evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.



Her şey yandı, Kur'anı Kerim'e bir şey olmadı

Öte yandan, çıkan yangında evde bulunan eşyaların neredeyse tamamı küle döndü. Yangının ardından evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Kur'anı Kerim buldu. Kur'an'ı inceleyen ekipler, sadece kapağının yandığını, iç sayfalarına bir şey olmadığını gördü.

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