Başkan Büyükkılıç'tan Glutensiz Kafe'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dışarıya bağımlı kalmadan glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimini yapan İç Anadolu Bölgesi’nde tek kafe olan Glütensiz Kafe’yi ziyaret ederek, ürünleri inceledi. Kafede glütensiz ürünleri vatandaş ile çok uygun fiyata buluşturduklarını söyleyen Büyükkılıç, “Gerek sosyal medyada, gerekse toplumda takdir toplayan bir sosyal proje oldu. Desteklediğimiz, sübvanse ettiğimiz bir proje” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi olan ve Tuna Caddesi’nde vatandaşa hizmet veren Glütensiz Kafe’de mutfağa girerek, ürünleri inceledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü’den bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, çalışan personele kolaylıklar diledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ürünleri çok uygun fiyata vatandaş ile buluşturdukları Glütensiz Kafe’nin açıldığı günden beri vatandaşın ilgi odağı olduğunu belirterek, “Glüten ile ilgili bir bilinç olmaya başladı. Gerek sosyal medyada, gerekse toplumda takdir toplayan bir sosyal proje oldu. Desteklediğimiz, sübvanse ettiğimiz bir proje” dedi. Amaçlarının glüten alerjisi olan vatandaşa gerekli sosyal içerikli bu hizmeti verip, onların da toplum içerisinde yer almalarını sağlayarak, hem Kayseri’nin tatlarından hem de rutin ürünlerden sağlıklı bir şekilde faydalanmasını sağlamak olduğunu ifade eden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabi bir doktor, hekim gözüyle bakış açısı farklı oluyor. Ekibimize teşekkür ediyorum, gerekli duyarlılığı gösterdiler, altyapısı oluşturuldu. Bünyesinde çalışanlar arasında çölyak rahatsızlığı olarak bilinen kişiler yer alıyor ama bu bir rahatsızlık değil, glüten ile ilgili enzim defekti, alerji oluşuyor. O açıdan glüten içermeyen bir çalışma yapılmış oldu. Tatlısıyla, tuzlusuyla her çeşit üründen rahatlıkla ulaşabileceği, temin edebileceği, tadabileceği, rahatlıkla kafemizde bu tatlardan istifade edeceği bir boyutu sağlamış olduk.”

Başkan Büyükkılıç, sosyal sorumluluk anlayışı ve bilinci içerisinde bu tür çalışmalar yapmayı önemsediklerini vurgulayarak, “Buradaki hem gıda mühendisimizin, hem de diyetisyenimizin işin içerisinde oluyor olması da bu alandaki duyarlılığımızı göstermekte. Anadolu’da bir ilke imza atmış oluyoruz, Türkiye’de sayılı kafelerden birini hayata geçirmiş oluyoruz, tabi ki insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle her alanda biz varız diyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, kafeye gelen vatandaşlarla hem sohbet edip, hem de ‘afiyet olsun’ derken, vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a, “Allah razı olsun sizden, çok sağ olun” dediler.

Çölyaklı bireyler ile sağlıklı beslenmek isteyenlerin glütensiz ürünleri tüketebileceği kafede pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek ve simide kadar her şey bulunurken, paketli ürünlerin de satışı yapılıyor. Glütensiz yaşam kahvaltısından, aperatif yiyeceklere, ana yemeklerden tatlı ve salatalara kadar bir çok ürün yer alan kafede, çalışanları da glütensiz beslenen kişilerden seçilen 12 personel, vatandaşlara hizmet veriyor. Kafede uzman bir diyetisyen tarafından glütensiz beslenen misafirlere glüten ve çölyak ile ilgili aydınlatıcı bilgiler de veriliyor.

