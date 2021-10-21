Erciyes Anadolu Holding’den basketbola destek 750 bin TL ek destek sözü

Bellona Kayseri Basketbol takımının ana sponsoru olan Erciyes Anadolu Holding’den destek devam ediyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Eurocup Women D Grubunda mücadelesini sürdüren Bellona Kayseri Basketbola 750 bin TL para desteği geldi. Maddi ve manevi olarak takımın her zaman yanında olan Erciyes Anadolu Holding'in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sarı kırmızılı takıma 750 bin TL ek destek vereceklerini ifade etti. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Bellona Kayseri Basketbol takımının içerisinde bulunduğu duruma dikkat çekerek; "Kayseri Basket ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Sorunlar Ömer başkanın çözebileceği noktayı aştı. Acil 2,5 milyon bulunmazsa takım ya ligden çekilecek ya Kayseri dışına satılacak. Tüm desteklerimize ek olarak 750 bin TL’yi biz veriyoruz. Bu takım bu şehirde ve bu ligde kalsın" dedi.

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