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'Adalet Yürüyüşüne' saldırı girişiminde yeniden yargılanan 6 sanık için karar 27 Ekim'e kaldı

DHA

'Adalet Yürüyüşüne' saldırı girişiminde yeniden yargılanan 6 sanık için karar 27 Ekim'e kaldı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)'ADALET Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından 6 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarından bazısının mazeret bildirmesi nedeniyle duruşmayı karar vermek üzere 27 Ekim'e erteledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.
TUTUKLU 5 SANIĞA HAPİS CEZASI
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Şubat 2019'da görülen duruşmada, Oğuzhan Korkmaz'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 13 yıl 19 ay, Emre Emre'ye 13 yıl 15 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6 ay, Ali Merttaş'a ise birleştirilen iki farklı dosyada aynı suçtan 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle beraat ettirilen sanıklara 'anayasayı ihlal' suçundan da ceza verilmedi.
Tutuksuz sanıklardan Seyit K.'ye yine birleşen 2 farklı dosyada 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan toplam 15 yıl, Ahmet K. ve Muharrem A.'ya 6 yıl 10 ay 15'er gün, Ferhat K. ve Kadir K.'ya 13 yıl 8 ay 15 gün, Ergün K., Ahmet T., Buğrahan Ç., Orhan E., Şükrü O., Selim İ., Cihan K., Safa K., Osman Nuri Ü., Göktürk K., Burhanettin K., Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla K., Selahattin A. ve Abdullah A.'ya 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan K.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Halil İbrahim A. ve Muhammed K.'yi tüm suçlardan beraat ettirirken, firari sanık M.K.'nin dosyasını ise ayırdı.
TARAFLAR KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞIDI
Sanık avukatları cezalar yönünden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile duruşma savcısı ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden verilen beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 21'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası davayı karara bağladı. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi.
6 KİŞİYE VERİLEN KARAR BOZULDU
27 sanıktan 19'una verilen kararları onayan Ceza Dairesi, Ayla Korkmaz'ın da aralarında olduğu 6 kişiye verilen kararın da bozulmasına hükmetti. Ceza Dairesi, sanıklar Ayla K., Buğrahan Ç., Burhanettin K., Cihan K., Safa K. ve Şükrü O.'nun, avukatlarının bulunmadığı halde yargılama yapılarak hüküm kurulduğu gerekçesiyle, yerel mahkemece verilen kararın bozulmasına ve sanıkların dosyasının ayrılmasına karar vererek, 6 sanığın dosyasını yerel mahkemeye yeniden gönderdi.
YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yeniden yapılan yargılamada, duruşmaya tutuksuz sanık Ayla K., Beyşehir Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz diğer sanıklar yer almadı. Duruşmada bazı sanık avukatları hazır bulundu, şikayetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da davaya katılmadı.
Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla K. "Eşim kitap almaya gittiğini söyleyerek evden ayrıldı. Benim haberim yoktu" dedi.
Duruşma savcısı, sanıkların 'silahlı terör örgütü üyesi olması' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının mazeret sunarak katılmamaları nedeniyle duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-10-21 16:37:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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