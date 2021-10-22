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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AGÜ’lü ve Gazi’li Bilim İnsanlarından Üçüncü Nature Çalışması

İHA

AGÜ’lü ve Gazi’li Bilim İnsanlarından Üçüncü Nature Çalışması

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Usta ve Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Demirel liderliğinde yürütülen iki yıllık bilimsel çalışma sonucunda, “Karbonil Fonksiyonelleştirmesi ile Üçboyutlu NanoMimariler Geliştirilmesi ve MolekülSpesifik OrganikSERS Platformlar” başlıklı makale dünyanın en saygın bilim dergileri arasında kabul edilen Nature Communications dergisinde bu ay yayımlandı.

AGÜ’den Doktora Öğrencileri İbrahim Deneme ve Ayşe Can’ın, Gazi Üniversitesi’nden Yüksek Lisans Öğrencisi Görkem Liman’ın laboratuvar çalışmalarını yaptığı makalede DNA ve proteinler gibi biyolojik makromoleküllerin üç boyutlu yapılarının oluşmasında ve fonksiyonlarında önemli roller oynayan karbonil gruplarının organikSERS alanına uygulaması çalışılarak önemli bir buluşa imza atıldı.

Prof. Dr. Usta ve Doç. Dr. Demirel, 2017 ve 2019 yıllarında yayımlamış oldukları iki ayrı Nature makalesinde 1970’li yıllardan bu yana uygulanan metalik ve inorganik SERS platformlarından tamamen farklı olarak organik temelli yapıların spektroskopik sinyal güçlendirme sağlayabildiğini dünyada ilk kez göstermişlerdi. Araştırma ekibi, üçüncü Nature çalışmalarında ise organikSERS platformlarının geliştirilmesinde biyolojik sistemlerden esinlenerek karbonil gruplarının önemli etkilerinin olabileceğini, yarıiletken sentezinin onlarca gram mertebesinde yapılabileceğini ve ilk defa organikSERS platformlarının molekülspesifik olarak çalışabileceğini göstermeyi başardılar.

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