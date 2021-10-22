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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir'den çamaşır yıkama hizmeti

İHA

Öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir'den çamaşır yıkama hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, öğrenci ve genç dostu kentte yaptıkları hizmetlerle öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ın anlamlı projeleri arasında yer alan Çamaşır Yıkama Merkezi öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Proje’si arasında yer alan ve kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin hizmetinde olan Çamaşır Yıkama Merkezi, 2019 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor.
Öğrenci ve genç dostu şehir Kayseri’de, toplam 22 çok fonksiyonlu yıkama ve kurutma makineleriyle yılda ortalama bin 200 kişiye hizmet veren Başkan Büyükkılıç’ın Çamaşır Yıkama Merkezi projesi, sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

TÜM ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ FAYDALANIYOR
Kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak, derslerine daha fazla zaman ayırmalarına destek olmak, çamaşır yıkama ihtiyaçlarını karşılamak için hem vakit kaybını hem de çamaşır yıkama derdini ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı hizmetinden tüm öğrenciler ücretsiz faydalanıyor.
Öğrenciler ise Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz çamaşır yıkama hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir öğrenci için çok gerekli olan bu uygulama nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Talas Bulvarı’nda KAYMEK Akademi hizmet binası içinde faaliyet gösteren Çamaşır Yıkama Merkezi’nde gençlerin çamaşırları yıkandıktan sonra görevliler tarafından çamaşırlar kurutma işleminin ardından düzenli bir şekilde katlanarak bölümlere konuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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