Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) ile birlikte 132 bin metrekare alanda ağaçları toprakla buluşturdu. Dikilen ağaçların geleceğe bırakılan en büyük miras olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Belediye Başkanı olarak şehri geleceğe taşıma noktasında yapılan projelerin yanı sıra önemli ve değerli olan yeşillendirme çalışmaları ile sosyal yardımların kendisini ziyadesiyle heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi.



Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi’nin (MOBİTEK) çevresi olan 132 bin metrekare alanı, etap etap ağaçlandıran Başkan Çolakbayrakdar, yeşillendirme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. KAYEMA ile ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, “Yaşanan orman yangınlarının ardından ağaçların dikilmesinin çevre ve doğa bakımından farklı bir anlam ve değer taşımaktadır. Özellikle Fazlıoğlu ailesinin kıymetli büyükleri babaları İshak Fazlıoğlu’nu, Allah rahmet eylesin. İshak Amcanın anısına burada ağaç dikiliyor olmasının da ayrı bir değeri var. Bu vesileyle bütün geçmişlerimize Rabbim, rahmet eylesin. Ağaçlandırma çalışmalarımız her alanda tüm hızıyla devam ediyor. Bütün gayretimiz, Kocasinan ve Kayseri’mizi daha yeşil hale getirmek içindir. Bu noktada ağaçlandırma faaliyetlerine destek veren KAYEMA ve Fazlıoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Şehrin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra çevre konusunda da örnek olan Fazlıoğlu ailesi, takdire şayan bir bilinçten dolayı teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.



Belediye Başkanı olarak şehri geleceğe taşıma noktasında yapılan projelerin yanı sıra önemli ve değerli olan yeşillendirme çalışmaları ile sosyal yardımların kendisini ziyadesiyle heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “ Burası, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yemyeşil bir alan olacak. Ağaçlar büyüyecek ve gölgesinde çocuklarımız keyifli vakit geçirebilecekler. Ayrıca şehrimize en anlamlı miraslardan biri olacak. Bütün ekibimle birlikte yeşillendirme faaliyetlerine gönülden varız. Şehri geleceğe taşıma noktasında yaptığımız projelerin yanı sıra yeşillendirme çalışmaları ile sosyal yardımlar gibi önemli ve değerli olan hizmetler, beni oldukça fazlaca mutlu ediyor ve fazlaca heyecanlandırıyor. Bu alanlarda bize destek veren Kocasinan gönüllerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



KAYEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Doğan ise 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız. Bu sebeple ormanlarımızı, doğamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruma için ‘Ağaçlandırma Seferberliği’ anlayışını benimsiyoruz. ‘Kayseri Botanik Park İshak Fazlıoğlu Ormanı’ sponsoru Şahin sucukları iş insanları İbrahim ve Salih Fazlıoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projeyi sahiplenerek destek veren Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a ve değerli ekibine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Peygamber Efendimizin ‘Kıyamet koparken bile fidan dikiniz’ hadisi şerifini hatırlatarak, doğa dostu katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



KAYEMA Vakfı Onursal Başkanı Şevket Bahçecioğlu da daha yeşil çevreye katkı sağlayan Fazlıoğlu ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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