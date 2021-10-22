Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Süper Ligin 10'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.
Hafta boyunca Konyaspor maçına hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün son idmanını yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenman kondisyon ve takım oyunu çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kafilenin öğleden sonra karayolu ile Konya'ya hareket etmesi bekleniyor. Ligde geride kelen 9 haftada 14 puan toplayarak 9'uncu sırada yer alan Konyaspor ile 9 maçta 11 puan toplayarak 11 sırada yer alan Kayserispor, yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda mücadele edecek.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-10-22 13:52:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.