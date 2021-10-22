Yeşilhisar İlçesi’nde KAYÜ’ye Ait Binanın Belediyeye Tahsis Protokolü Yapıldı

Yeşilhisar İlçesi’nde Kayseri Üniversitesi’ne ait ve öğrenci konaklama tesisi olarak kullanılan binanın, Yeşilhisar Belediyesi’ne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi için protokol imzalandı.

Kayseri Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza protokol törenine Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile diğer ilgililer katıldı. İmza protokol töreninde yapılan konuşmalarda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’ne har zaman destek olan hayırseverlere ve yerel yöneticilere teşekkür etti. Rektör Karamustafa, “Yeşilhisar ilçemizde hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan okul binamız ve öğrencilerin konaklaması için kullanılacak olan bina bulunmakta. Buradaki bina daha önce Erciyes Üniversitesi tarafından bir protokolle Yeşilhisar Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Buradaki binanın sahipliğinin bize geçmesinden sonra yeniden benzer protokolün, günün koşullarına uygun olarak protokolün güncellenmesi ihtiyacı doğdu. Bu sebeple öğrencilerin konaklaması amacıyla kullanılacak olan bu binanın faaliyete geçmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan, sivil toplum kuruluşlarına ve Kayseri hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Kız öğrencilerimiz için güzel bir konaklama mekanı oldu. Bu binanın belediyenin himayesinde öğrenci konaklaması için kullanılmasına ilişkin bedelsiz tahsis protokolünün herkese hayırlı olmasını diler, teşekkür ederim” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise, “Daha önce pandemi sürecinde yüz yüze eğitimin olmaması nedeniyle ilçemizde öğrencilerin konaklama imkanı gündeme gelmemişti. Yüz yüze eğitim başlaması ile birlikte bu ihtiyaç doğdu. Öncelikle Yeşilhisar ilçemizde üniversite eğitimi gören kız öğrencilerimizin mağdur olmaması için buradaki binayı faaliyete geçirdik. Önümüzdeki yıl erkek öğrencilerin de bu sorunlarını çözmüş olacağız inşallah. Ben bu binanın öğrenci konaklaması için belediyemize tahsisinde Erciyes Üniversitesine, Kayseri Üniversitesine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve koordinasyonundan dolayı Kayseri Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya çok teşekkür ederim. Binanın bedelsiz tahsis protokolü ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, binanın Yeşilhisar Belediyesi’ne 10 yıl süreyle bedelsiz tahsisi konusundaki protokole imza attılar.

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