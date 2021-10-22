Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Göreve geldiğimden bu yana toplam 13 adet aile sağlık merkezini şehrimize kazandırdık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Göreve geldiğimden bu yana toplam 13 adet aile sağlık merkezini şehrimize kazandırdık”

İHA

Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Göreve geldiğimden bu yana toplam 13 adet aile sağlık merkezini şehrimize kazandırdık”

Kocasinan Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne kazandırdığı Aile Sağlık Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle mahallenin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezi kazandırdıklarını ve okulu da yeniden inşa ederek, daha modern bir okul yaptıklarını söyledi.

Açılış programına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek, "Kırsal ve şehir merkezi mahalleleriyle birlikte 93 mahalle olarak hizmet veriyoruz. Kadim mahallelerinin yanı sıra hepsinin farklı farklı talep ve ihtiyaçları oluyor. İmarlı yapılaşmayla birlikte imarsız yapıların olduğu mahallerimiz var. Bunların hepsi kendine özgü istek ve talepleri var. Göreve geldiğimden itibaren tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Bunlardan biri olan ve olmazsa olmazımız olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çünkü bizim geleneğimizde vatandaşlarımıza hizmet etmek var. Bu doğrultuda Uğurevler Mahalle’mizde değişim ve dönüşümü sürdürüyoruz. Bu mahallemizde ihtiyaç olan okul ve aile sağlık merkezini yaptık. Önümüzdeki aylarda okulun açılışını gerçekleştireceğiz. Mülkiyet ve hukuki süreçlerden dolayı zaman alan sağlık ocağını da şimdi hizmete sunuyoruz. Göreve geldiğimden bu yana toplam 13 adet aile sağlık merkezini şehrimize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içindeyiz. Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Mazeret üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, “16 ilçe ve büyükşehir belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmet üretiyoruz. Bir doktor olarak yapılan bu aile sağlık merkezi için Kocasinan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, Başkan Çolakbayrakdar’ın yaptığı hizmetlerin göğsünü kabarttığını söyleyerek, "Kayseri’mizde belediye kültürü önemli ve değerlidir. Özellikle mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çok önemlidir. Bu anlamda mahalleye kazandırılan aile sağlık merkezinin bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Başta emeği geçen Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Bu hizmetler çok önemli. 21 yıl önce doktorunu göremeyen hastane gördük. Şimdi elhamdülillah bu konuda çok iyi konumdayız. Bu anlamda bu hizmetleri vatandaşın ayağına getiren Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların dua edildi ve aile sağlık merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor, Konyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Kayserispor, Konyaspor maçına hazır
Yeşilhisar İlçesi’nde KAYÜ’ye Ait Binanın Belediyeye Tahsis Protokolü Yapıldı
YEREL HABERLER Yeşilhisar İlçesi’nde KAYÜ’ye Ait Binanın Belediyeye ...
Şeker fabrikaları arasında işçisine en yüksek maaş Kayseri Şeker'den Kayseri Şeker'de toplu iş sözleşmesi sevinci Kayseri Şeker'de işçi maaşına yüzde 41.44 zam
YEREL HABERLER Şeker fabrikaları arasında işçisine en yüksek maaş ...
Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı
Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kayak tutkunları yeni sezona Erciyes ile hazırlanıyor
Kaçış Rampası faciayı önledi
YEREL HABERLER Kaçış Rampası faciayı önledi
Kayseri’de ilk suni tohumlamayla doğan mandaya ‘Küçükhisar’ ismi verildi Kayseri Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Veteriner Hekimi Mehmet İmrağ: “Daha sağlıklı yavrular elde etmek için yaptığımız çalışmada olumlu sonucumuzu aldık” Besici Pembe Bölük: “İlk duyduğumda hiç inandırıcı gelmemişti”
YEREL HABERLER Kayseri’de ilk suni tohumlamayla doğan mandaya ...
Büyükşehirden öğrencilere çamaşır yıkama hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehirden öğrencilere çamaşır yıkama hizmeti
Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak’tan Özel Öğrencilere Özel Destek
YEREL HABERLER Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman ...
PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı Kayseri PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan: "Dünya markası olma hedefine doğru hızlı adımlarla ve sağlam bir şekilde gidiyoruz"
YEREL HABERLER PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı Kayseri PTT ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, geleceğe bırakılan en büyük mirastır”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Dikilen her bir ağaç, ...
Dilencinin üzerinden bin 546 TL çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin üzerinden bin 546 TL çıktı
Öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir'den çamaşır yıkama hizmeti
YEREL HABERLER Öğrenci dostu Kayseri Büyükşehir'den çamaşır yıkama ...
“Talas’ın kurslarına severek geliyoruz”
YEREL HABERLER “Talas’ın kurslarına severek geliyoruz”
Kayseri'de şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Kayseri'de şüpheli ölüm
Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba: Cinayetin nedeni bana edilen küfürler
YEREL HABERLER Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba: ...
'Kurallara uyarsak yeni varyantlar çıkmaz'
YEREL HABERLER 'Kurallara uyarsak yeni varyantlar çıkmaz'
Kablo hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızı suçüstü yakalandı
Melikgazi Belediyesi Kayseri Şehir Kütüphanesi’nin yanındaki 5 katlı binayı yıkacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi Kayseri Şehir Kütüphanesi’nin ...
2021-2022 sezonu Elit Lig grup kura çekimi yapıldı Yukatel Kayserispor 6. Grupta mücadele edecek
YEREL HABERLER 2021-2022 sezonu Elit Lig grup kura çekimi ...
Güven Yılmaz, Develispor’da
YEREL HABERLER Güven Yılmaz, Develispor’da
Başkan Özdoğan: "Bir milyon maske üretip ücretsiz dağıttık"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Bir milyon maske üretip ücretsiz ...
AGÜ’lü ve Gazi’li Bilim İnsanlarından Üçüncü Nature Çalışması
YEREL HABERLER AGÜ’lü ve Gazi’li Bilim İnsanlarından Üçüncü Nature ...
Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden kıyafet çalan 6 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.