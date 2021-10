Büyükkılıç’tan dev doğalgaz yatırım toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’ın 20222026 dönemine ilişkin kapsamlı bir yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. 16 ilçe belediye başkanı ile Doğalgaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ve ekibinin katıldığı toplantıda Büyükkılıç, “Yatırım için Sayın Bakanımızdan 1.2 milyar TL’lik yatırım sözü alındı. Kayseri tarihinde görülmemiş bir çalışma” dedi.



Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, 16 ilçe belediye başkanı ve temsilcilerinin yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ve ekibi katıldı. Kayserigaz’ın yönetiminde Büyükşehir Belediyesi’ni de temsil eden Başkan Büyükkılıç, yatırım değerlendirme toplantısı için bir araya geldiklerini belirterek, “20222026 dönemi için Kayserigazımızın yapacağı yatırımlarla ilgili gerek EPDK ile gerekse Enerji Bakanlığı ile görüşmeler sonrası ilgili firmamız, bizlerin de bulunduğu ortamda bir değerlendirme çalışması yapıldı. Çok yüksek rakamlarda yatırım için Sayın Bakanımızdan söz alındı. Kayseri tarihinde görülmemiş bir çalışma. 1.2 milyar TL’lik yatırım. Bu pastayı, bir program dâhilinde nasıl değerlendirmeliyiz, önceliği nerelere vermeliyiz? Bu rakamları senelere yaymak suretiyle nasıl paylaştırırız? Onları değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.



Başkan Büyükkılıç, toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede de, bereketli bir anı yaşadıklarını ifade ederek, “20222026 yatırım dönemi nedeniyle 16 ilçe belediye başkanı, teknik heyetin katılımları, iki devlet bir millet anlayışı içerisinde firmamızın Kayserigaz biriminde yaptığımız çalışmaları Ertan Yıldız beyin koordinatörlüğünde gözden geçirdik. Her ilçeyi ayrı ayrı değerlendirdik. 6 ilçemizde gaz konusunda beklentileri biliyoruz. 20222024 döneminde, 2022 ve 2023 yılı ağırlıklı olarak yoğunlaşmak suretiyle gazların temini konusunda hiçbir gerekçeye sığınmadan gerekli çalışmaları yapacağımızı paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere, Kayserili bakanlara, milletvekillerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, “EPDK’ya bize olan sıcak bakışından ve yatırımlar konusunda önceki değerlendirmenin tam 4 misli bir yatırım desteği sağlamak suretiyle 4 senelik süre zarfında 1.2 milyar TL’lik yatırım ile Kayseri’mizde adeta beklenilen hizmetlerin buluşması açısından ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle bu çalışmaları yapacağız” dedi.



Büyükkılıç, Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev’e özellikle teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir mazerete sığınmadan, gerekli her türlü desteği vermek suretiyle bizler gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak Kayserigaz’ımız ile uyum kültürü içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki ekibine teşekkür ediyorum, yönetim kurulu başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri’ye bakış açılarını biliyorum. Bizler de her zaman onlarla diyalog içerisinde yapıcı bir yaklaşım içerisinde şehrimizi hizmetle buluşturma adına gerekli çalışmaları yapıyoruz.”



Türkiye Doğalgaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ise Başkan Büyükkılıç’ın önderliğinde toplantı yaptıklarını belirterek, “Kayseri’mizin doğal gaz yatırımı ile ilgili taleplerinin farkındayız. Doğru zamanda, doğru planlama ile yatırımlar hayata geçirilecek. 6 tane ilçemizde doğal gaz yok, 10 ilçemizde doğal gazımız var. Kısa müddette 202224 yılları arasında, 20222023 yılı yoğunluklu olmak üzere 6 ilçenin doğal gaz arzını gerçekleştirmiş olacağız. Özellikle Büyükşehir belediye başkanıma, ilçe belediye başkanlarıma ve bakanlığımıza bize verdikleri destekler için teşekkürü borç biliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda Başkan Büyükkılıç, tüm ilçe başkanlarının ve temsilcilerinin bu konuda istek, talep ve yorumlarını dinledi.

