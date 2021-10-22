Kayseri'de müstakil evde yangın çıktı Yangında mahsur kalan genç kızı itfaiye ekipleri çıkardı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında ikamette mahsur kalan genç kız çıkan dumandan zehirlendi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak evden çıkardığı genç kız tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, K.E.'yi (18) yerde yatarken buldu. Çıkan dumandan zehirlenen K.E., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de evde çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri de evde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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