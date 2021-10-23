Hikmet Karaman’ın Konyaspor’a karşı karnesi

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22. kez rakip oluyor. Karaman geride kalan 21 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.



Teknik Direktör Hikmet Karaman, Konyaspor'a karşı 22.kez Süper Lig'de rakip olacak. Geride kalan 21 maçta Karaman'ın çalıştırdığı takımlar 5 kez kazandı, 7 kez yenildi, 9 kez berabere kaldı.

Kayserispor ile Konyaspor'a karşı 4 maça çıkan Karaman, bu maçlarda 1 kez galibiyet sevinci yaşarken 1 beraberlik 2 yenilgi aldı.



Karaman'ın Konyaspor karnesi şu şekilde:

KonyasporKayserispor 00

KonyasporAnkaragücü 11

MalatyasporKonyaspor 11

KonyasporKayserispor 21

KonyasporKayserispor 01

AlanyasporKonyaspor 12

KonyasporÇ.Rizespor 21

Ç.RizesporKonyaspor 11

KonyasporÇ.Rizespor 31

Ç.RizesporKonyaspor 00

KonyasporÇ.Rizespor 11

Ç.RizesporKonyaspor 11

ErciyessporKonyaspor 10

KonyasporManisaspor 00

ManisasporKonyaspor 01

KonyasporAnkaraspor 13

KonyasporAnkaragücü 20

AnkaragücüKonyaspor 20

AnkaragücüKonyaspor 30

KonyasporKayserispor 31

Ç.RizesporKonyaspor 11

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