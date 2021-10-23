Hikmet Karaman’ın Konyaspor’a karşı karnesi

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor’a karşı 22. kez rakip oluyor. Karaman geride kalan 21 maçta 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Teknik Direktör Hikmet Karaman, Konyaspor'a karşı 22.kez Süper Lig'de rakip olacak. Geride kalan 21 maçta Karaman'ın çalıştırdığı takımlar 5 kez kazandı, 7 kez yenildi, 9 kez berabere kaldı.
Kayserispor ile Konyaspor'a karşı 4 maça çıkan Karaman, bu maçlarda 1 kez galibiyet sevinci yaşarken 1 beraberlik 2 yenilgi aldı.
Karaman'ın Konyaspor karnesi şu şekilde:
KonyasporKayserispor 00
KonyasporAnkaragücü 11
MalatyasporKonyaspor 11
KonyasporKayserispor 21
KonyasporKayserispor 01
AlanyasporKonyaspor 12
KonyasporÇ.Rizespor 21
Ç.RizesporKonyaspor 11
KonyasporÇ.Rizespor 31
Ç.RizesporKonyaspor 00
KonyasporÇ.Rizespor 11
Ç.RizesporKonyaspor 11
ErciyessporKonyaspor 10
KonyasporManisaspor 00
ManisasporKonyaspor 01
KonyasporAnkaraspor 13
KonyasporAnkaragücü 20
AnkaragücüKonyaspor 20
AnkaragücüKonyaspor 30
KonyasporKayserispor 31
Ç.RizesporKonyaspor 11
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.