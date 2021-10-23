Konyaspor ile Kayserispor 29. randevuda

Konyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 29.kez birbirine üstünlük kurmak için karşılaşacak.



Konyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 28 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü görülüyor. 10 kez Konyaspor 7 kez de Kayserispor kazandı. İki takım arasındaki 28 maçın 11'i de berabere bitti. Bu maçlarda Konyaspor 32 gol atarken Yukatel Kayserispor ise 25 gol attı.

Konya'da oynanan 14 maçta ise Konyaspor 7 kez, Kayserispor ise 2 kez kazandı. 5 maç da berabere bitti. Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanan 28 Süper Lig maçı ve bu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2020/2021 KonyasporKayserispor 00

2020/2021 KayserisporKonyaspor 12

2019/2020 KayserisporKonyaspor 22

2019/2020 KonyasporKayserispor 21

2018/2019 KonyasporKayserispor 01

2018/2019 KayserisporKonyaspor 02

2017/2018 KonyasporKayserispor 20

2017/2018 KayserisporKonyaspor 21

2016/2017 KayserisporKonyaspor 21

2016/2017 KonyasporKayserispor 10

2015/2016 KonyasporKayserispor 10

2015/2016 KayserisporKonyaspor 11

2013/2014 KonyasporKayserispor 30

2013/2014 KayserisporKonyaspor 00

2010/2011 KayserisporKonyaspor 13

2010/2011 KonyasporKayserispor 01

2008/2009 KayserisporKonyaspor 11

2008/2009 KonyasporKayserispor 00

2007/2008 KayserisporKonyaspor 30

2007/2008 KonyasporKayserispor 11

2006/2007 KayserisporKonyaspor 21

2006/2007 KonyasporKayserispor 11

2005/2006 KonyasporKayserispor 10

2005/2006 KayserisporKonyaspor 10

2004/2005 KonyasporKayserispor 31

2004/2005 KayserisporKonyaspor 22

1992/1993 KonyasporKayserispor 00

1992/1993 KayserisporKonyaspor 11

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