Konyaspor ile Kayserispor 29. randevuda

Konyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 29.kez birbirine üstünlük kurmak için karşılaşacak.
Konyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 28 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekibin üstünlüğü görülüyor. 10 kez Konyaspor 7 kez de Kayserispor kazandı. İki takım arasındaki 28 maçın 11'i de berabere bitti. Bu maçlarda Konyaspor 32 gol atarken Yukatel Kayserispor ise 25 gol attı.
Konya'da oynanan 14 maçta ise Konyaspor 7 kez, Kayserispor ise 2 kez kazandı. 5 maç da berabere bitti. Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanan 28 Süper Lig maçı ve bu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
2020/2021 KonyasporKayserispor 00
2020/2021 KayserisporKonyaspor 12
2019/2020 KayserisporKonyaspor 22
2019/2020 KonyasporKayserispor 21
2018/2019 KonyasporKayserispor 01
2018/2019 KayserisporKonyaspor 02
2017/2018 KonyasporKayserispor 20
2017/2018 KayserisporKonyaspor 21
2016/2017 KayserisporKonyaspor 21
2016/2017 KonyasporKayserispor 10
2015/2016 KonyasporKayserispor 10
2015/2016 KayserisporKonyaspor 11
2013/2014 KonyasporKayserispor 30
2013/2014 KayserisporKonyaspor 00
2010/2011 KayserisporKonyaspor 13
2010/2011 KonyasporKayserispor 01
2008/2009 KayserisporKonyaspor 11
2008/2009 KonyasporKayserispor 00
2007/2008 KayserisporKonyaspor 30
2007/2008 KonyasporKayserispor 11
2006/2007 KayserisporKonyaspor 21
2006/2007 KonyasporKayserispor 11
2005/2006 KonyasporKayserispor 10
2005/2006 KayserisporKonyaspor 10
2004/2005 KonyasporKayserispor 31
2004/2005 KayserisporKonyaspor 22
1992/1993 KonyasporKayserispor 00
1992/1993 KayserisporKonyaspor 11
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