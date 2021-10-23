12 yıl 6 ay hapisle aranan hükümlü, evinin bahçesinde yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, `uyuşturucu ticareti´ suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D., polis ekiplerince evinin bahçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D.´nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hasan D.´nin, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki evde saklandığını saptayan ekipler, operasyon düzenledi. Hasan D., evinin bahçesinde otururken, polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-10-23 13:41:15



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