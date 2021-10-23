Kentsel dönüşümde 'iskelet' şoku Kayseri'de kazı yapılan alandan insan iskeletleri çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sırasında iskeletler bulunurken, kazı çalışmaları ise devam ediyor.

Bir süre önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve ilk etabı tamamlanan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde süren kanal çalışmaları sırasında bugüne kadar toplam yedi adet iskeletin bulunduğu belirtilirken, bölgenin geçmiş tarihte mezarlık olup olmadığı ise merak konusu oldu. Yapılan kazı çalışmaları sırasında yüzeye çok yakın olduğu gözlenen iskeletlerle gün çalışmalarla birlikte gün yüzüne çıktı. İskeletlerin görüldüğü alanda devam eden çalışmalar ise ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Yapılan kazılarda bulunan iskeletlerin ne zamana ait olduğu da mahalle sakinlerinde merak uyandırdı.

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