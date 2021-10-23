Büyükşehirden 29 Ekim'e özel konser

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ünlü sanatçı Mustafa Ceceli’nin vereceği konser ile coşkuyla kutlayacak.

Cumhuriyetin 98. yılı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek halk konseri ile coşku içerisinde kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü münasebeti ile açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; genç dostu şehir Kayseri’ye yakışır bir kutlama organize ettiklerini ifade ederek, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümüne hazırlık olarak nitelediği kutlama ile ilgili, “Cumhuriyetimizin 29 Ekim kuruluş yıldönümü kutlamaları olacak. Kayseri’mize yakışan bir anlayış içerisinde hem gençlerimizi dinlendirmek, eğlendirmek hem de Cumhuriyeti’mize sahip çıkma yönünde mesajlarımızı verme amacıyla da Cumhuriyet Meydanı’mızda bir konser organize ettik. Mustafa Ceceli gelecek, sürprizlerimiz de var. 28 Ekim Perşembe akşamı bütün gençlerimiz özellikle ve tüm vatandaşlarımızı ellerinde Türk Bayrakları ile meydana bekliyoruz. Ellerinde Türk Bayraklarıyla, olmazsa olmazımız. Gençliğimize sahip çıkacağız, genç dostu şehrimize yakışan şekliyle, seviyeli bir şekilde inşallah o günü anacağız ki 2023’e, 100’üncü yıla doğru da yavaş yavaş hazırlıklar yapacağız. Daha nice yüzlü yıllara diyoruz inşallah şimdiden” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Kayserililer ile buluşacak. Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık ücretsiz konserde binlerce Türk Bayrağı da dağıtılacak.

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