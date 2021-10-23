Kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı

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Harun Reşit SERBEST/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye Mahallesi'ndeki kazı alanında, yola doğal gaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen iskelet ortaya çıktı.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen iskelet ile karşılaşıldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-10-23 17:07:15



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