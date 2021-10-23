Büyükşehir sporcusundan dünya şampiyonası başarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kulüp sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, İtalya’da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ve Türkiye’nin gururu olan Hayriye Türksoy Hançer’i tebrik etti.

İtalya' da gerçekleşen ve bugün sona eren Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Kulübü Sporcusu Hayriye Türksoy Hançer 48 Kg Full Contact Branşında finale kaldı. Finalde Rus rakibi ile karşılaşan ve büyük mücadele örneği gösteren Hayriye, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Birbirinden güçlü rakiplerini yenerek finale kalan ve finalde Dünya ikincisi olan Hayriye, İtalya’da Türk Bayrağı ile gururla poz verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ve Türkiye’nin gurur kaynağı olan Hayriye Türksoy Hançer’i büyük başarısından dolayı tebrik ederek, “Hayriye kızımız, İtalya’da Kayseri’miz ve Türkiye için önemli bir başarıya imza atmıştır. Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda finale kadar yükselip, Rus rakibine karşı mücadelesinde Dünya ikincisi olmuştur. Gümüş Madalya sahibi olan ve Kayseri’miz ile ülkemizi büyük gurur ve sevince boğan sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

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