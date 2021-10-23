Ahlak Büro Amirliği kumarcılara göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, kumar oynadığı tespit edilen şahıslara para cezası yazıldı.

Ahlak Büro Amirliği tarafından umuma açık iş yerlerine yönelik kent genelinde yapılan çalışmalarda, Sahabiye Mahallesi’nde kahvehane şeklinde dizayn edilmiş ruhsatsız iş yerinde bulunan 6 şahsın 104 oyun kağıdı, 12 adet pul ve 400 TL para ile kumar oynadığı tespit edildi. Ekiplerin Gevher Nesibe Mahallesi’nde bir kahvehanede yaptığı çalışmalarda da 6 şahsın 104 oyun kağıdı ve 20 TL para ile kumar oynadığı tespit edildi. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kahvehanede yapılan denetimlerde 4 şahsın 106 okey taşı, zar ve 25 TL para ile kumar oynadığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda kumar oynayan 16 şahsa Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 21 bin 376 TL para cezası kesilirken, iş yeri sahiplerine de kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı.

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